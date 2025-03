Anteprima24.it - Truffe agli anziani, campagna di sensibilizzazione a San Salvatore Telesino

Tempo di lettura: 2 minutiLadi prevenzione contro lepromossa dalla Polizia di Stato prosegue nella provincia di Benevento con degli incontri organizzati anche grazie al supporto di alcune associazioni socio-culturali presenti sul territorio che spesso costituiscono un punto di riferimento per la categoria di persone interessate da simili reati.Dopo un primo incontro tenutosi nello scorso mese di dicembre, durante il quale è stata presentata e distribuita la brochure informativa realizzata dalla Polizia di Stato proprio per aiutare le potenziali vittime a riconoscere il tentativo di truffa o raggiro e per illustrare loro come evitare di cadere nell’inganno, la Questura di Benevento ha organizzato ulteriori momenti di informazione e formazione come quello tenutosi sabato 15 marzo presso la sede del Centro sociale “Età dell’oro” di San(BN).