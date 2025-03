Ilfattoquotidiano.it - Tridico: “Proposta di risoluzione del Parlamento Ue per una tassa sugli ultraricchi. Si possono raccogliere 121 miliardi”

Pasquale, eurodeputato M5s e presidente della sottocommissione deleuropeo per le questioni fiscali, rilancia ladi unaUe. come quella ipotizzata dall’economista francese Gabriel Zucman. Che al Tax Symposium in corso a Bruxelles ha presentato stime aggiornate sul gettito che arriverebbe da un’imposta minima parametrata alla ricchezza degli europei molto abbienti: nel caso si decida dire tutti coloro che possiedono più di 100 milioni di euro, applicando un’aliquota del 2% i Ventisette potrebbero67,2che salirebbero a 120,8 optando per il 3%. Limitandosi ai miliardari, i ricavi per le casse degli Stati sarebbero di 43,4 e 67,5rispettivamente.“Credo che ildebba lavorarci sia per questioni di equità, sia per la possibilità didenaro e stimolare i nostri servizi”, ha detto, auspicando che si proceda a livello Ue per ridurre il rischio di spostamento dei capitali verso i Paesi più compiacenti.