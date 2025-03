Juventusnews24.com - Trevisani shock su Thiago Motta: «A Firenze una formazione per farsi cacciare! Rapporto ormai deteriorato a meno che…»

di Redazione JuventusNews24su: «Aunaper». Le dichiarazioni del giornalista a Cronache di SpogliatoioRiccardoè intervenuto a Cronache di Spogliatoio. Di seguito le sue parole sulla Juventus, reduce dal pesante 3-0 rimediato in casa della Fiorentina. Le parole.MOMENTO – «Juve-Atalanta è stata fatta per 10 su 11 con ladel Verona, soltanto che non ha fatto una partita buona. Il Verona ha vinto ad Udine, va battuto e la Juventus l’ha battuto due settimane fa. Poi ha fatto una partita marcia con l’Atalanta e poi una ancora più marcia con la Fiorentina.è cronaca di una morte annunciata. Susecondo me c’è unadiversa, con poca logica, costrutto, senso. E anche i cambi; è ladi un allenatore in difficoltà»– «Quando Ancelotti viene bruciato dalla Juventus in quei due anni in cui arriva secondo e non poteva allenare, mette Henry terzino che è la peggior intuizione della sua carriera.