Trevisani boccia le mosse di Thiago Motta: «La formazione della Juve contro la Fiorentina è tutta sbagliata, sembrava fatta per farsi cacciare». Poi quel confronto con Ancelotti

Il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina soffermandosi sulle scelte di Thiago Motta.

PAROLE – «Quando Ancelotti viene bruciato dalla Juventus in quei due anni in cui arriva secondo e non poteva allenare, mette Henry terzino che è la peggior intuizione della sua carriera. Motta ha quarant'anni, capita di fare degli errori. La formazione di Firenze è tutta sbagliata, una cosa per mandare via Motta. Il giudizio su Motta? Quando avrà fatto tre anni darò il mio giudizio, non si può paragonare con il passato».