Tvplay.it - Tre nomi per il post Calhanoglu: l’Inter pesca in Nazionale

Leggi su Tvplay.it

Una stagione particolare quella delche al rientro della sosta avrà tantissimi impegni. E si affida sul turco.La vittoria dela Bergamo contro l’Atalanta è un segnale importante in vista del resto della stagione e i nerazzurri arrivano alla sosta nel migliore dei modi. Tanti impegni successivamente con la formazione milanese che sarà impegnata in tutte le competizioni, una situazione tutt’altro che semplice. Soprattutto visto una sorta di emergenza a centrocampo,non è al meglio mentre Zielinski sarà ai box per quasi due mesi.Treper ilin(Lapresse) TvPlayLa stagione difinora ha vissuto alti e bassi, dovuti specialmente a problemi fisici con il centrocampista che quando è al meglio offre un rendimento spettacolare ma che quest’anno ha avuto diverse problematiche e Inzaghi si è ritrovato spesso in emergenza.