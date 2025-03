Lanazione.it - Tre giorni di "Mercati". Torna Piazze d’Europa

", il Mercato europeo targato Fiva Confcommercio, che da venerdì a domenica "invaderà" il lungomare con la tredicesima edizione. Come sempre gli stand, per un totale di circa cento operatori partecipanti, troveranno spazio tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare, rimanendo aperti dalle 10 alle 24 di venerdì, sabato e domenica. Tante le conferme ma anche nuovi arrivi, fra i quali le empanadas argentine, uno stand realizzato da Diego e Juan, e del debutto della gastronomia balcanica da una parte e dei latticini pugliesi dall’altra. Prima presenza anche per gli infusi di erbe delle montagne piemontesi. E "" si conferma un evento all’insegna della sostenibilità: anche nel 2025 ha ottenuto l’attestazione EcoAction, rilasciata da Legambiente come evento a basso impatto ambientale.