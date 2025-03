Strumentipolitici.it - Trattative coi droni ucraini sullo sfondo: un motivo in più per Mosca nel volere l’Ucraina demilitarizzata

Il consistente attacco discagliato la settimana scorsa da Kiev rappresenta un altroche spinge i russi ala demilitarizzazione del. Nel lungo termine – forse in futuro non così lontano – si vedrà bene l’effetto controproducente oggi ottenuto da Zelensky, che adesso sta solo disturbando lein corso fra Washington e.Attacco massiccioNella notte fra il 10 e l’11 marzo glihanno lanciato più di 300contro il territorio della Federazione Russa. In particolare sulla regione dine sono caduti più di 90, uccidendo tre persone e ferendone quasi venti, bambini compresi. Hanno causato danni anche alle abitazioni e ai binari ferroviari, rendendo necessario un blocco temporaneo alla circolazione dei treni e la sospensione dei voli dai quattro aeroporti della capitale.