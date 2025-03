Ilrestodelcarlino.it - Tratta Adriatica: modifiche alla circolazione treni per lavori fra Feanza e Forlì

Bologna, 18 marzo 2025 – Non bastava lo sciopero: lungo la linea ferroviaria Bologna - Rimini, fra le stazioni di Faenza e, a partire dalle 23.30 di venerdì prossimo (21 marzo) e fino alle 4 di lunedì 24 marzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguiràdi manutenzione straordinaria. In particolare, verranno realizzati interventi di impermeabilizzazione di un viadotto ferroviario, composto da quattro arcate in muratura e della lunghezza di circa 100 metri, mediante la posa di una speciale membrana. Per eseguire isarà necessaria la temporanea rimozione dei binari, delle traverse e della massicciata ferroviaria, con sospensione delladeifra le stazioni di Faenza e. Leal servizio ferroviario sono consultabili sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie.