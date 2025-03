Sport.quotidiano.net - Trasferte contro le big: Forlì, così non va. A Pesaro per l’ennesima volta mai in partita

La corsa diha subìto una battuta d’arresto nel recupero giocato a. Dopo tre affermazioni esterne consecutive a cavallo tra febbraio e marzo, gli uomini di Antimo Martino si sono imbattuti in un nuovo ostacolo lontano dalle mura amiche dell’Unieuro Arena. Il record in trasferta, in questo modo, è ora in perfetta parità: otto vittorie a fronte di altrettante sconfitte. I biancorossi non sono l’unica compagine di alta classifica a trovarsi in una simile situazione. Diverse avversarie dirette hanno addirittura record negativi, come ad esempio Cantù, Fortitudo e la stessa. Al tempo stesso, però, l’Unieuro continua a faticare terribilmente nella conquista di scalpi pesanti lontano da via Punta di Ferro. Quello della Vitrifrigo Arena di sabato è stato infatti l’ennesimo stop esterno subìto per mano di altre contendenti per le zone di alta classifica.