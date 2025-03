Dayitalianews.com - Trapani, migliaia di referti istologici in ritardo: arrivano gli ispettori del Ministero all’Asp

Attese fino a 8 mesi per avere i risultati.E’ in corso l’indaginedidegliinviati daldella Salute venuti a verificare eventuali inadempienze e responsabilità nei ritardi con cui sono stati refertati oltre 3mila esami, con alcuni pazienti che hanno dovuto aspettare fino a 8 mesi per avere i risultati.La vicenda dei ritardi neidell’Asp diè emersa in seguito al caso dell’insegnante di Mazara del Vallo, Maria Cristina Gallo, 56 anni, che ha dovuto attendere 8 mesi l’esito dell’esame istologico disposto dopo l’asportazione di una neoformazione all’utero. La donna aveva presentato un esposto.Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali e arrivato con incredibile, ha diagnosticato alla donna un tumore avanzato, nel frattempo che ha prodotto metastasi.