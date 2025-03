Ilfattoquotidiano.it - Transizione energetica a scopo di profitto: la sfida dei territori

“Pensiamo sia urgente incontrarsi per mettere fine alla propaganda dei governi rispetto alla questionee per prendere parola sull’aggressione che i nostristanno subendo. Oggi laviene strumentalizzata per imporre la servitù dei nostridi. Siamo coscienti dell’urgenza di abbandonare le fonti fossili a fronte del cambiamento climatico in atto, ma ci vogliamo opporre alle dinamiche speculative e di sfruttamento alle quali, da Sud a Nord, ci vogliono destinare in nome di unache non è davvero verde. Crediamo sia necessario un radicale cambiamento nel sistema di produzione e di consumo della nostra società, a monte di variazioni delle nostre modalità di approvvigionamento energetico.” Questo l’incipit del convegno nazionale “No alla servitù: interrompiamo la speculazione estrattivista, coloniale e militare sui nostri” che si terrà a Livorno i giorni 29 e 30 di questo mese, organizzato dal gruppo di lavoro “Confluenza”, progetto nato a Torino a gennaio 2024 dalla collaborazione di comitati spontanei e singole persone attive nella difesa dell’ambiente cittadino e di altrisotto attacco, con particolare attenzione alla Val Susa.