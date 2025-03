Primacampania.it - Tragedia sul traghetto al largo di Napoli: studentessa 17enne muore durante la gita scolastica

– Unadi 17 anni dell’Istituto Manetti-Porciatti di Grosseto è decedutaunaa bordo di undiretto daa Palermo. La giovane, che frequentava la quarta di indirizzo informatico, ha accusato un malore nella notte mentre si trovava in cabina. I compagni hanno subito dato l’allarme, ma i soccorsi, nonostante l’intervento della Guardia Costiera e del personale medico del 118, si sono rivelati inutili.La salma è stata trasportata all’obitorio in attesa dell’autopsia. Laè stata annullata e i compagni di classe faranno rientro a Grosseto. In una nota, il dirigente scolastico Angelo Costarella ha espresso il dolore della comunità, sottolineando la vicinanza alla famiglia della giovane.La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso, al momento senza indagati.