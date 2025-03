Dayitalianews.com - Tragedia in un hotel: un uomo di 70 anni trovato senza vita nella sua stanza. Le indagini delle forze dell’ordine. Si ipotizza un malore. E’ successo questa mattina a Sora

Il ritrovamento nell’albergo di CarnelloUn drammatico episodio ha scosso la tranquilla comunità di(Frosinone). Undi 70, originarioMarche, è statoall’interno della sua camera in un albergo situato nel quartiere Carnello.Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i dipendenti della struttura ricettiva, preoccupati dal fatto che l’ospite non si fosse ancora svegliato e non rispondesse ai richiami. A quel punto, hanno deciso di aprire la porta dellae hanno fatto la tragica scoperta.Inutili i soccorsi: l’è morto per unSul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Isola del Liri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per escludere eventuali responsabilità di terzi.