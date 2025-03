Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2025 ore 20:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsul tratto Urbano dellaL'Aquila con code tra Viale Palmiro Togliatti e torcervara in uscita dacode peranche sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto via Nomentana verso San Giovanni rimosso da poco un incidente e restiamo sulla tangenziale est Dov'è per lavori tra le 22 di questa sera 6 di domattina sarà attiva una riduzione di carreggiata tra la galleria Giovanni XXIII il corso di Francia verso San Giovanni lavori notturni anche sulla passeggiata di Ripetta strada chiusa tra le 22 e le 5 tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata anche la linea bus 628 prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico indetto per la giornata di domani mercoledì 19 marzo uno sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio dalle 9 alle 17 informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito