Traffico Roma del 18-03-2025 ore 19 | 30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatina e doppia coda anche in interna tra classi e Flaminia Ed ora seguire tra via della Bufalotta via Tiburtinain coda per un incidente sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto in via Nomentana in direzione San Giovanni code perintenso tra via è via Nomentana verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminiain coda tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo segnalato anche un incidente trafficata via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia per lavori notturni sulla tangenziale est Attiva dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina ho una riduzione di carreggiata tra la galleria Giovanni XXIII Corso di Francia verso San Giovanni prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico indetto per la giornata di domani mercoledì 19 marzo lo sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio dalle 9 alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito