Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatina e da Appia code a tratti anche lì interna tra classi e Flaminia ed ancora seguire tra via della Bufalotta e via Tiburtinain coda per un incidente sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni code perintenso invece tra via Tiburtina e via Nomentana verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra l'aeroporto dell'Urbe l'uscita per la tangenziale intenso ilanche sulla Cristoforo Colombo con code a tratti tra il raccordo via di Acilia in uscita dasullaFiumicino code pertra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito