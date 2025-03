Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di pittura in via delle Fornaci con riduzione di carreggiata in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione lavori di potatura anche in via Tuscolana tra via Vincenzo giudice via Otello Stefanini possibili ripercussioni suldi zona lavori in via della Pisana comportano una chiusura tra via della Tenuta di Santa Cecilia via di Malagrotta termine lavori previsto per fine marzo per lavori notturni sulla tangenziale est Attiva tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina ho una riduzione di carreggiata tra la galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia in direzione San Giovanni lavori notturni anche sulla passeggiata di Ripetta comportano una chiusura tra le 22 e le 5:03 Lungotevere in Augusta e via Della Penna deviata anche la linea bus 654 indetto per la giornata di domani mercoledì 19 marzo uno sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio dalle 9 alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito