Traffico Roma del 18-03-2025 ore 14 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità venerdì trasporti pubblici a rischio per 24 ore a causa di uno sciopero nazionale dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio saranno possibili stop su bus tram filobus o metropolitane e ferrovie urbane 100celle Metre-civitacastellana-viterbo i primi possibili disagi già nella notte tra giovedì e venerdì sulla rete del bus contrassegnati dalla lettera N sabato pomeriggio a partire dalle 14:30 manifestazione con corteo in centro da Piazzale Ugo La Malfa a Piazza di Porta San Paolo possibili chiusure aldeviazioni per i bus quella in arrivo sarà la quinta e ultima domenica ecologica del periodo autunno-inverno 2024/la circolazione dei mezzi privati sarà vietata all'interno della fascia verde l'ordinanza con tutti che gli orari sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito comune.