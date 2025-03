Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-03-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e laFiumicino file segnalate sul tratto Urbano della A24L'Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti per un incidente su Viale di Tor di Quinto l'altezza di via delle Fornaci di Tor di Quinto in direzione del centro lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo dove si viaggia su carreggiata a ridotta tra via di Porta Ardeatina e la circonvallazione Ostiense in questa direzione alle porte diea Per rifacimento del manto stradale della Veientana nuova riduzione della carreggiata tra via del Prato della Corte e via della Giustiniana 3 dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it de Marimar bella Taormina è tutto un servizio a cura della polizia locale diCapitale https://storage.