Traffico Roma del 18-03-2025 ore 08 | 30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sullaFiumicino code anche per un incidente tra Ponte Galeria via della Magliana sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra Latina enord della Bufalotta andando più avanti tra la diramazionesud della Appia altre cose tra Laurentina e la Pontina si sa in coda sulla carreggiata esterna tra la maglia nella via del mare tra l'area di servizio Casilina e la TIM ci spostiamo sul tratto Urbano della A24L'Aquila dove ci sono file tra torcervara la tangenziale est altre cose in uscita dalla capitale tra Tor Cervara il raccordo anulare file sulla tangenziale Tra via Tiburtina e la Salaria in direzione del Foro Italico altre cose tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni sulla Pontina si sta in coda tra Tor de' Cenci raccordo anulare altri file per un incidente tra Viale Oceano Pacifico in via di Vallerano per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito