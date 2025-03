Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-03-2025 ore 17:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionerallentato per lavori sul tratto della A1 Roma Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma rallentamenti perintenso sulla via Pontina tra Pomezia e da Aprilia verso Latina a Roma code per un incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est per lavori notturni chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina entrato dell'autosole tra Roma sud e Roma Est in direzione Firenze tra le 22 e le 6 chiuso sulla roma-napoli il casello di Pontecorvo è uscita per ilproveniente da Roma è in entrata direzione Napoli chiuso tra le 22 e le 6 anche il casello di Ferentino in entrata direzione Roma prima di concludere una notizia sul porto pubblico indetto per la giornata di domani mercoledì 19 marzo uno sciopero ferroviario nazionale di 8 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato treni a rischio dalle 9 alle 17 è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione