Traffico Lazio del 18-03-2025 ore 09:30

LuceverdeBisogna ben trovati in studio Maria Barbera Taormina sulla diramazione Roma sud e code di un chilometro trattore enorme raccordo anulare su Grande Raccordo Anulare con in carreggiata interna tra di rimozione della Bufalotta tra la diramazione Roma sud e la pipì ancora tra Laurentina e la Pontina altre cose in esterna tra la mediana e la via del mare tra l'area di servizio Casilina e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila fine tra Tor Cervara e la tangenziale est coda in uscita della Capitale tra Tor Cervara il raccordo sulle viadotto della Magliana rallentamenti in direzione dell'Euro sulla A12 roma-civitavecchia vento forte tra la Roma Fiumicino Civitavecchia nord sulla A1 ancora vento forte tra Fabro e Orte sempre sulla A1 nel tratto Roma Napoli segnalati i lavori tra Ferentino e Anagni direzione di Roma al momento segnalate anche alle 20 sul posto sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia di marcia per lavori di manutenzione trattore in pietra di Bracciano verso Ponte San Luigi è chiuso una corsia trama La Grotta e Castel di Guido in ambo i sensi di marcia questa informazione grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.