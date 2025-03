Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Oylum in pericolo – Anticipazioni

Non sarà certo una gravidanza tranquilla quella che trascorreràYenersoy. Nei prossimi episodi della soap turcala figlia di Güzide e Tarik correrà un serio. La ragazza rischierà di bruciare viva all’interno di un taxi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.: Behram ricattaLa storyline prenderà il via nel momento in cuiscoprirà di essere incinta di Behram Dicleli.La giovane penserà di abortire, primo perché scoprirà di essere ancora innamorata di Tolga Ka?ifo?lu, e poi perché non si sentirà ancora pronta a diventare madre e vorrà riprendere gli studi, come promesso a Güzide.La sua decisione però sarà in contrasto con il desiderio di diventare padre di Behram, e il ragazzo non sarà disposto a permetterle di disfarsi facilmente del loro bambino.