Tradimento anticipazioni 19 marzo | Guzide rischia la vita in un attentato

La giudiceè di nuovo sotto il fuoco incrociato: da un lato Tarik, che cerca sempre la sua vendetta, dall'altro uno sconosciuto in moto. che l'ha presa di mira.Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di, in onda domani alla 14.10 su Canale 5. Episodio al cardiopalma, quello diprevisto per domani, mercoledì 19. La giudiceinfatti, rischierà lain una sparatoria. Ma vediamo cosa succederà nella prossima puntata, in onda su Canale 5 alle 14.10. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio andato in onda, Tarik si era finto Sezai: impossessandosi del suo telefono, aveva inviato un messaggio adicendole di essere arrivato in Canada. In realtà invece, l'uomo in Canada non è mai arrivato: è stato invece fermato dalla polizia lungo la strada per l'aeroporto e trattenuto con un'accusa gravissima.