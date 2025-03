Secoloditalia.it - Tracce di nicotina sui capelli di Chiara Poggi, ma Alberto Stasi non fumava. E torna in ballo la cugina

Leggi su Secoloditalia.it

, uccisa a Garlasco la mattina del 13 agosto 2007, avevadinei. Lo rileva una perizia del 2008. Manon”, racconta questa mattina Il Messaggero, che apre un nuovo fronte sul caso del delitto di Garlasco nell’ottica della presunta innocenza del fidanzato della ragazza condannato in via definitiva per omicidio. “Il fumo è presente nella parte finale dei, in quella centrale e soprattutto nella parte più vicina al cuoio capelluto. Cresciuta nei giorni prima dell’omicidio. Ciò attesterebbe un’esposizione prolungata al fumo. In alcune fotografie scattate dai carabinieri sul luogo del delitto compare un portacenere con segni di utilizzo, ma senza mozziconi. Una svolta? L’ennesima?e il supertestimone che scagionerebbeIntanto, il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha acquisito anche la testimonianza di un supertestimone, che ha parlato a Le Iene.