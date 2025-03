Sport.quotidiano.net - Tra ragioni di bilancio e classifica che peggiora. Motta verso l’uscita, ma la Juve non ha fretta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Confermato ma instabile, Thiagoè ancora sulla panchina dellantus, tenuto in sella da una proprietà – l’input è giunto proprio da John Elkann, e la dirigenza lo ha confermato nel pranzo di ieri con l’allenatore – che, non volendo azzardare decisioni di cui non era convinta, per ora ha preferito accollarsi il rischio che tutto crolli, nella speranza di rimettere assieme i cocci per ripartire, la prossima estate, con un nuovo tecnico. L’inazione, del resto, è anch’essa una scelta: più che parlare di fiducia a tempo, persi tratta di una sfiducia a medio termine, perché quanto è accaduto nell’ultimo mese – ma, più in generale, dall’inizio della stagione – ha lasciato strascichi e sono ormai in pochi, nel club, a credere ancora che l’italo-brasiliano sia l’uomo giusto per il futuro.