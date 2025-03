Tra noi è finita fattene una ragione Uomini e Donne la coppia rompe in studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

, durante la puntata di oggi unaha deciso di chiudere definitivamente la propria conoscenza. Non appena la notizia si è diffusa i commenti sono fioccati. “Dare visibilità a questi tipi diè un grande male per tutte leche vogliono e aspirano trovare un uomo che rispetti le. è proprio offensivo”. “Ma io dico sto mezzo uomo che già definirlo mezzo è troppo. ma chi si crede di essere ??ma perché lo tengono ancora lì.ma soprattutto perché Maria non gliene dice due”.>>“Lui si nasconde, lei vuole farsi vedere”. Stefano De Martino, il nuovo gossip: chi è leiParole, insomma, non proprio tenere. A salutarsi una volta per tutte sono stati Giuseppe e Sabrina. Dopo molti tira e molla Giuseppe si è avvicinato a lei con l’intento di riallacciare i rapporti ma Sabrina ha preso le distanze: “Ho messo io un punto, posso volermi bene? amarmi?”.