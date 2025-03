Bergamonews.it - Tournée bergamasca per il Lendvay Ensemble con la clarinettista villese Letizia Maulá

per ilcon la. Nell’ambito di questo progetto, viene proposto un affascinante viaggio musicale tra barocco, folk e spiritualità.Il programma, intitolato “Fiori Musicali”, conduce gli spettatori attraverso secoli di musica, in tre appuntamenti:– venerdì 21 marzo alle 20.45 alla chiesa di San Martino a Torre Boldone;– sabato 22 marzo alle 20.45 alla chiesa Santi Faustino e Jovita a Villa d’Almè;– domenica 23 marzo alle 15 al Convento delle suore di Carità a Bergamo.Fondato dal celebre violinista ungherese József, ilsi presenta al pubblico con una formazione d’eccezione, che include lae la violoncellista ucraina Katja Didychenko. Tutti Musicisti di fama internazionale che si esibiscono in formazioni che variano dal duo al quintetto, spaziando dalla musica classica alle influenze klezmer, con una sonorità ricca, vibrante e coinvolgente.