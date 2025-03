Ilrestodelcarlino.it - Tossicodipendenze, il centro. Già una trentina di accessi: "Li facciamo sentire a casa. Inclusione e tutele sanitarie"

C’era chi, ieri mattina, faceva colazione con latte e biscotti. Altri chiacchieravano con accanto i propri animali, tutti seduti in cerchio, in poltrona. Se non fosse stato noto il motivo della loro presenza nel, l’aria che si respirava all’interno era per lo più familiare, come quella che si ‘vive’ in una grande. Ha preso ieri il via il progetto Drop-In, il servizio, gestito dal Ceis, che si rivolge alle persone con problemi di tossicodipendenza o alcolcorrelati che stazionano nel quartiere Sacca e che vivono una situazione di marginalità ed esclusione sociale che può generare comportamenti devianti. L’intento è fornire un’alternativa ai rischi sanitari e sociali della vita in strada, attraverso l’erogazione di servizi primari. Ilsorge all’interno di un capannone a poca distanza dal Comando provinciale dei carabinieri, in via Benassi ed il progetto vede la collaborazione di Ausl, Comune e Fondazione Ceis appunto.