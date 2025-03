Lanazione.it - Toscana, tempo di risarcimenti. Subito tremila euro dalla Regione. Poi da Roma arriverà il resto

Firenze, 18 marzo 2025 – Fare pe fare bene. Non c’èda perdere, alle porte c’è una nuova ondata di malin arrivo prevista per questo fine settimana. Lalo sa, il governatore Eugenio Giani sperava di trovare uno sponda nel Capo dipartimento della Protezione Civile Ciciliano per sbloccare lo status di emergenza nazionale a unaferita nel profondo dopo la sesta alluvione in 18 mesi, ma per il momento si è dovuto accontentare dello stato di mobilitazione nazionale. Oltre quattrocento millimetri di pioggia che hanno messo in ginocchio l’area metropolitana fiorentina, pezzi di Prato e Pistoia e tratti del pisano e del livornese. La Fi-Pi-Li ha pagato nuovamente dazio, le ferrovie pure. Specie la Faentina, col Mugello isolato tra Marradi e Borgo San Lorenzo da frane e smottamenti ancora in corso.