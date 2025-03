Lortica.it - Toscana, più tutele per gli animali: lotta ai maltrattamenti e accesso in ospedale per gli animali d’affezione

Un forte impegno per il benessere degli: da un lato, laaicon un potenziamento della polizia municipale dedicata; dall’altro, l’apertura delle strutture sanitarie aglida compagnia per favorire il benessere dei pazienti.L’assessore Giovanna Carlettini ha espresso una ferma condanna contro ogni forma di violenza sugli, le recenti segnalazioni e notizie pervenuteci, fino a quella relativa a un gatto che rischiava di essere affogato sottolineando l’importanza dell’educazione al rispetto e della responsabilità di chi decide di accogliere un amico a quattro zampe.La polizia municipale di Cortona ha rafforzato il nucleo di tutela degli, raddoppiando gli agenti dedicati ai controlli, alle indagini e agli interventi di soccorso, in collaborazione con le guardie zoofile dell’OIPA.