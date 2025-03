Lanazione.it - Torre del Lago, la motonave Burlamacca sbatte contro il Belvedere Puccini appena inaugurato e lo danneggia

del(Lucca), 18 marzo 2025 – La, di proprietà del Comune di Viareggio (Lucca), ormeggiata nelle acque deldi Massaciuccoli di fronte aldel, a causa del forte vento che ha rotto gli ormeggi, ha sbattutola banchina del piazzaleda poco, causando danni al rivestimento in pietra e all'imbarcazione. FOTO UMICINI Sul posto sono intervenuti personale del Comune e la polizia municipale, coadiuvati anche da alcuni soci del Circolo velico Versilia, per contenere i danni, dato che il battello continuava are violentementeil bordo del