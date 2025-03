Lanazione.it - Torna la pulizia e manutenzione delle rastrelliere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 marzo 2025 - Riprendono gli interventi dinei quartieri cittadini e a marzo è la volta del Quartiere 2, a Firenze. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla mobilità in collaborazione con l’assessorato all’ambiente e il coinvolgimento operativo di polizia municipale, personale di Avr e di Alia. Per consentire l’esecuzioneoperazioni le biciclette presenti nellesaranno rimosse. Gli appuntamenti saranno due: oggi, 18 marzo, e il 26 marzo. Ecco leinteressate. Il 18 marzo gli interventi riguarderanno i dispositivi collocati in via Cimabue (altezza numeri civici 43 e 43/A), via Nardo di Cione (altezza numero civico 9), via Arnolfo (altezza numeri civici 8 e 12), via Giotto (altezza numeri civici 20 e 30), via Orcagna (altezza numero civico 24).