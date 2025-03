Thesocialpost.it - Torino, violenta la figlia della compagna una volta a settimana: condannato

Nel cuoreprovincia torinese, una vicenda di abusi ha scosso la comunità, portando alla condanna di un uomo per violenza sessuale pluriaggravata. La sentenza, emessa dal tribunale, ha posto fine a un incubo durato cinque anni, dal 2013 al 2018, durante i quali una bambina è stata vittima di violenzeli.L’accusato, ex patrignovittima, avrebbe approfittatosua posizione di autorità evulnerabilitàminore, spesso affidata alle sue cure in assenzamadre. La dinamica degli abusi seguiva un copione agghiacciante: l’uomo si introduceva nel lettobambina, costringendola a subire atti sessuali, inclusi toccamenti e palpeggiamenti nelle parti intime.Il pubblico ministero aveva richiesto una pena più severa, ma il tribunale ha stabilito una condanna di cinque anni e mezzo di carcere.