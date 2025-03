Tvplay.it - Torino, questa non ci voleva: l’ufficialità è una beffa per Vanoli

Leggi su Tvplay.it

Paoloha subito una vera e propriadurantesosta dedicata agli impegni delle Nazionali, ilin questo senso non può farci nullaLa stagione delfino a questo momento è stata ricca di alti e bassi. I tredici punti nelle ultime quattro partite hanno risollevato il morale della squadra e dei tifosi, questi ultimi restano sempre molto critici nei confronti del presidente Urbano Cairo. Perché vorrebbero una qualificazione in Europa e non vivacchiare a metà classifica come succede praticamente ogni anno.non ciè unaper(ANSA) tvplay.itLo stesso, in più di un’occasione, in conferenza stampa ha rimarcato ciò che serve alper migliorare ed essere più ambizioso. Un esempio? La necessità di un centravanti dopo il grave infortunio subito da Duvan Zapata, che ha portato tante polemiche alla dirigenza granata durante e dopo il mercato di gennaio.