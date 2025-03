Ildifforme.it - Torino, neonata trasportata in una busta della spesa dal Marocco: doveva essere venduta

La piccola, non registrata nella lista passeggeri, è stata portata in Italia con una nave proveniente dal porto di Tangeri. La Procura diha avviato le indagini su 4 persone, tutte di origine marocchina, per introduzione illegale di minore e favoreggiamento. L’obiettivo delle due coppie era quello di rivenderla in ItaliaL'articoloin unadalproviene da Il Difforme.