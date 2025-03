Ilgiornaleditalia.it - Torino, neonata trasportata dal Marocco in una busta della spesa, era arrivata su una nave per essere venduta, arrestati 4 marocchini

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La polizia diha arrestato due coppie: la prima per aver fatto arrivare illegalmente la piccola in Italia e la seconda per favoreggiamento personale La polizia diha arrestato due coppie di persone, tutte di nazionalità marocchina, per aver introdotto illegalmente unain