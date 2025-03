Dayitalianews.com - Torino, neonata arriva in nave da Marocco in un sacchetto della spesa per essere venduta

Leggi su Dayitalianews.com

: una storia da brividi. 4 fermati.Avevano portato unaindal, trasportandola in un, con l’intento di rivenderla in Italia. La Polizia di, lo scorso 12 marzo, ha eseguito un provvedimento di fermo a carico di due marocchini, marito e moglie, indagati di aver introdotto illegalmente una. Nella stessa circostanza sono stati arrestati altri due loro connazionali per favoreggiamento personale per aver favorito la permanenza illegaleminore sul territorio nazionale.Le indaginiLa complessa attività investigativa è iniziata dopo una segnalazioneta in Procura che una famiglia marocchina, residente a, aveva ospitato per qualche settimana una, estranea a quel nucleo familiare, con l’intenzione di venderla a terzi.