Ilfattoquotidiano.it - Topolino semina il panico tra le strade di Napoli: “Ci ha derubate e aveva un coltellino. Estorce denaro”

Vi sareste mai immaginati che uno dei personaggi animati più amati di sempre –– potesse invece rivelarsi una vera e propria minaccia? Siamo a, nella zona di via Toledo. Qui si aggirerebbe un uomo travestito dache chiederebbe soldi a cittadini e turisti che si fanno le foto con lui, in modo insistente e con tanto di minacce. A parlarne sono in molti su TikTok: “Ci ha preso 20 euro dalle mani, dandoci 17 euro di resto dopo averci detto di volere solo 50 cent. Ci ha tenute finché non tiravamo fuori i soldi,il, ci ha. Attenzione a questo topo schifoso quando andate a”, hanno scritto due ragazze su TikTok. Qualcuno ha anche rivelato di essere stato letteralmente derubato: “robolino ci ha rubato il portafoglio“. Resta da capire quanto ci sia di autentico e quanto, invece, possa essere frutto di esagerazioni nel racconto.