Top player cacciato e ritorno choc | Zidane ha deciso

Le ultime novità sul futuro dell’allenatore francese, ancora fermo ai box dopo il divorzio da Real Madrid dell’estate 2021Rimane ancora incerto il futuro sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ancora in corsa per il ‘Triplete’ alla guida dei campioni d’Europa dopo il passaggio del turno thriller nel derby di Champions contro i cugini dell’Atletico.Zinedine(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore di Reggiolo ha un altro anno di contratto, ma le strade con i ‘Blancos’ potrebbero separarsi già la prossima estate dopo il Mondiale per Club. Florentino Perez prenderà una decisione definitiva nei mesi e intanto sonda il mercato per trovare un’alternativa del livello di Ancelotti. Un nome che non passa mai di moda e che intriga sempre il presidente del Real è quello di Zinedine, ancora fermo dopo il secondo divorzio con la squadra merengue nell’estate 2021.