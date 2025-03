Danielebartocciblog.it - Top 11 Serie B 2025 Gran Galà: gli Oscar del calcio tornano a Rimini?

Top 11pronti a sbarcare nuovamente a? Non c’è ancora certezza, ma sembra non essere soltanto una ‘stupida’ voce. Ricordiamo che l’ultimo Top11 dellaB aera definitivamente slittato nel rispetto delle vittime della ‘celebre’ alluvione e per solidarietà nei confronti di quei (circa) 20.000 sfollati dell’Emilia Romagna. Gli organizzatori, Video Italia Sport (col deus ex machina Beppe Indino, noto e bravo giornalista), in accordo con le società dellaB di, avevano deciso – in quell’occasione – di annullare l’eventoTop 11B 2023 del. Queldelsulla carta in programma lunedì 22 maggio 2023, presso Ristorante e Musica Frontemare di, era pronto a conquistare tutti “Unde abbraccio e vicinanza alla nostra gente”, avevano fatto sapere gli organizzatori anche sui social, sotto la regia del giornalista Beppe Indino.