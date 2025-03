Biccy.it - Tommaso Franchi eliminato al Grande Fratello, percentuali

Leggi su Biccy.it

Non solo il classico televoto che ha visto Javier Martinezcon poco più del 10% delle preferenze, nell’ultima puntata del, Alfonso Signorini ha annunciato ai gieffini che un altro concorrente avrebbe abbandonato la casa del GF entro la fine della serata. Dopo un sorteggio di piramidali tra i finalisti, Lorenzo Spolverato ha dato vita ad una catena di salvataggio e ha scelto Shaila Gatta, che a sua volta ha preso per mano Chiara Cainelli, che ha salvato Luca Giglio, il parrucchiere emiliano invece ha indicato Javier Martinez e lui ovviamente ha optato per la sua fidanzata Helena Prestes. Gli ultimi due rimasti sono stati Mariavittoria Minghetti e, che si è detto molto dispiaciuto: “Eccoci, questo è tutto quello che non volevo, la cosa peggiore che potesse accaderci.