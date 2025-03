Dilei.it - Tom Cruise, il flirt con Ana De Armas, 26 anni più giovane di lui

Leggi su Dilei.it

Flavia Vento dovrà mettersi l’anima in pace, sembra che Tomabbia un nuovo amore, con cui non si limita alle chat su Instagram. Il divo di Hollywood è stato ripetutamente avvistato in compagnia di una brillante collega. Si tratta dell’attrice Ana De, parecchio piùe già impegnata altrove. Che sia vero, nuovo e travolgente, amore o che si tratti solo di una relazione professionale?Nuovo amore per Tom? Gi indizi.Due giorni prima di San Valentino, Tome Ana Desono stati fotografati mentre, con tanto di doggy bag in mano, uscivano assieme – per poi salire sullo stesso taxi – da un elegante ristorante di Londra. Fonti vicine all’attore hanno però cercato di spegnere sul nascere qualsiasi illazione: “Erano a cena con i loro agenti per parlare di lavoro.