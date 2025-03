Nonsolo.tv - Tom Cruise e Ana de Armas: nuova coppia di Hollywood?

Tome Ana desono di nuovo al centro dei riflettori. L’attore 62enne e la star cubano-spagnola di 36 anni, celebre per il suo ruolo in No Time to Die, sono stati avvistati insieme per la seconda volta in un mese, riaccendendo le voci su una possibile love story.Avvistamento a Londra: arrivo in jet privatoL’ultima apparizione insieme è avvenuta all’eliporto di Battersea, a Londra.e desono stati fotografati mentre scendevano da un jet privato, sorridenti e rilassati, in compagnia del regista Doug Liman. L’episodio ha scatenato immediatamente il gossip, ricordando il loro incontro precedente, avvenuto a febbraio in occasione di una cena romantica nel cuore di Soho.Una cena che ha fatto parlareUn mese fa, infatti, Tom e Ana erano stati paparazzati a cena in un ristorante londinese, da cui erano usciti con borse piene di avanzi.