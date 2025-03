Todi Enel e Roccafiore insieme per le comunità energetiche | un torneo di Padel con montepremi celebra l’accordo

Leggi su Sportface.it

Un’importante iniziativa di sostenibilità energetica prende forma acon la nascita di una nuova configurazione CER (Energetica Rinnovabile), supportata dall’impianto agrivoltaico di circa 1 MW, realizzato dall’azienda agricola– il Collino di.Questo impianto, ospitato su un’area di cinque ettari, è stato messo a disposizione dellaenergetica CERgo per favorire la condivisione dell’energia pulita e sostenibile tra imprese e cittadini dell’area di.Quando sarà a pieno regime, l’impianto consentirà a circa un centinaio di piccole e medie imprese locali, nonché a numerosi cittadini con utenze residenziali, di accedere agli incentivi previsti per le CER, contribuendo così alla diffusione di un modello energetico più equo e sostenibile.Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stato il supporto diGroup, che ha fornito una gamma di servizi dedicati, supportando il progetto in tutte le sue fasi principali.