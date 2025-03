Lanazione.it - Toci, l’alfiere della serie D pratese. Settesoldi: "Può ancora migliorare"

E’ nella rosaZenith Prato uno dei due soli giocatori toscani convocati nella rappresentativa nazionale diD che sta partecipando al Torneo di Viareggio sotto la guida di Giuliano Giannichedda. Si tratta di Matteo, trequartista classe 2007, che compirà 18 anni a maggio. Un giovane di belle prospettive, che si è già messo in luce con la formazione amaranto, collezionando fin qui 18 presenze in stagione nel girone D diD, e mettendo a referto un gol (contro lo United Riccione) e un assist fin qui in campionato.si è formato, calcisticamente parlando, nelle giovanili di Empoli e Pisa, prima di una breve parentesi all’Affrico, società con la quale ha vinto il titolo nazionale Allievi. Quest’anno la prima esperienza fra i ‘grandi’, appunto con la casacca del sodalizio di via del Purgatorio, dove il tecnico Simonefin dall’iniziostagione ha creduto fortemente nelle sue qualità, finora dimostrate per la verità solo a tratti.