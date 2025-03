Zonawrestling.net - TNA: Aggiornamento sulle condizioni dei wrestlers usciti malconci da Sacrifice, alcuni salteranno IMPACT!

TNAè stato un grande evento, con al suo internomatch particolari che rischiano sempre di recare danno aicoinvolti.In un video postato sui social media nelle scorse ore, la TNA ha fatto lucedei suoida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TNA Wrestling (@tnawrestling)Gli Hardy Boyz sono alle prese con una deviazione del setto nasale (Matt) e un infortunio non specificato alla parte bassa del corpo (Jeff) e non sono stati dichiarati idonei per tornare a lottare. Moose ha riportato un infortunio al fianco e non stato neanche lui dichiarato idoneo.Per Mustafa Alì si temeva un infortunio alla mascella, ma è stato scongiurato. Mike Santana nonostante un infortunio alla mano è stato dichiarato idoneo, così come Lei Ying Lee che ha riportato un timpano perforato.