Internews24.com - Thuram Inter, Tikus resta a Milano! Ecco il piano per gestire il problema alla caviglia

Leggi su Internews24.com

di Redazioneilperildell’attaccante franceseCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Marcus, per i prossimi impegni dell’lnter- «Con Inzaghi resterà anche Marcus, che ieri ha raggiunto il ritiro della Francia a Clairefontaine per poi fare rientro a“a causa di un dolore persistentesinistra”, come ha spiegato la federcalcio dei Bleus in una nota. Ildell’attaccante nerazzurro è lo stesso con il quale convive da circa un mese: si tratterà diil fastidiodi Marcus, e la sosta ad Appotrà solo migliorare le condizioni del francese, già in grande crescita nelle ultime partite.potrebbe rivedersi nel centro sportivoista già domani, quando arriveranno Darmian, Dimarco e Zalewski, ovvero gli indisponibili da recuperare per la ripresa dopo la sosta.