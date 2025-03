Agi.it - Thomas Ceccon, risultati eccezionali nel 2025 in Australia

AGI - Era dal magico oro nei 100 dorso delle Olimpiadi di Parigi che dinon c'erano notizie. Ebbene, uno dei grandi big del nuoto italiano, nel frattempo trasferitosi in, ha aperto ilcon crono strepitosi. Le imprese inNelle acque del Brisbane Aquatic Centre della cittàna, il nuotatore vicentino nei 100 stile libero ha toccato in 48"17, che è la miglior prestazione mondiale stagionale., 24 anni, portacolori delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Burlina e seguito inda Dean Boxall, si è imposto anche nei "suoi" 100 dorso in 52"84, a poco più di un secondo dal suo record del mondo (51"60). Il futuro dipotrebbe rientrare in Italia nel mese di aprile per partecipare ai Campionati italiani di Riccione, anche se l'alternativa per ottenere la qualificazione per i Mondiali di Singapore sarebbe direttamente gareggiare al Settecolli, dal 13 al 15 giugno.