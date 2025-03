Lettera43.it - Thohir e la scorciatoia della naturalizzazione per la nazionale di calcio dell’Indonesia

Rafforzare lacome se fosse un club. La Federindonesiana (Pssi) ha scelto laper elevare il livello di competitivitàsquadra: impiegare in modo massiccio calciatori naturalizzati, prevalentemente di nazionalità olandese. L’ideologo di questa operazione è una vecchia conoscenza delitaliano: Erick, ex presidente e proprietario dell’Inter. L’aveva comprata da Massimo Moratti e l’ha rivenduta ai cinesi di Suning. Adesso misterè uno degli uomini più potenti del suo Paese. Imprenditore ed editore, è anche presidentePssi oltreché ministro delle aziende di Stato. Da capo delindonesiano si è intestato la missione di elevare la competitività del movimento e di portare più in alto possibile la rappresentativa. A costo di agire come se fosse il presidente di un club anziché di una federazione.